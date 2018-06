Even geen Rally-arts, maar copiloot THIERRY NEUVILLE BEDANKT TOM DECLERCQ VOOR STEUN RODE NEUZEN DAG CHRISTOPHE MAERTENS

20 juni 2018

02u46 0 Ieper Tom Declercq, de hoofdarts van de Rally van Ieper, heeft zich gisteren even uitgeleefd als copiloot van Thierry Neuville. De dokter mocht meerijden mee met de Belgische racetopper: een bedanking voor zijn schenking van 3.600 euro aan Rode Neuzen Dag.

De racers maken zich op voor een boeiende Rally van Ieper. Voor Tom Declercq, de hoofdarts van het evenement, begon de editie alvast met een leuk verzetje. Naast rallyrijder Thierry Neuville mocht hij plaatsnemen in de stoel van de copiloot, voor een test met de Hyundai i20 R5 in de omgeving van Ieper. Neuville maakte maandag bij Sam De Bruyn, Heidi Van Tielen en Wim Oosterlinck in de ochtendshow van Qmusic bekend dat hij een copiloot 'veilde' ten voordele van Rode Neuzen Dag 2018. Die goededoelactie van VTM, Qmusic en Belfius zet in op mentaal welzijn van jongeren op scholen. Tom Declercq steunt de derde editie van Rode Neuzen Dag met 3.600 euro. "Al lang had ik graag eens in mijn eigen streek meegereden in een rallywagen. Nu komt het er eindelijk van. Aangezien ik steeds 'van dienst' ben tijdens de Rally, lukte dat nog niet eerder", zegt Tom. "In het dagelijkse leven ben ik anesthesist en urgentie-arts in het ziekenhuis in Ieper. Tijdens mijn dagtaak als spoedarts word ik regelmatig geconfronteerd met jongeren met psychische problemen en ik merk dus volop hoe schrijnend dit maatschappelijk probleem is. Vandaar mijn welgemeende bijdrage."





Gepassioneerd

De Hyundai i20 waarmee Thierry Neuville en zijn vaste copiloot Nicolas Gilsoul aan de start verschijnen van de Ypres Rally 2018, heeft overigens ook een Rode Neuzen Dag-design. Neuville en Gilsoul dragen de goededoelactie een warm hart toe. "Tijdens de rally's hebben we het geluk dat we veel kinderen en jongeren ontmoeten die gepassioneerd zijn door de sport. De boodschap die we aan hen willen doorgeven, is dat ze veel kunnen bereiken door er volop voor te gaan. Maar soms kan je op je eentje slagen en soms heb je de hulp van professionals nodig. Dit zou niet langer taboe moeten zijn. We zijn trots dat we aan Rode Neuzen Dag kunnen bijdragen en zo kinderen met psychische problemen helpen."





Shakedown

De Rally van Ieper start vandaag met de verkenningsritten en de shakedown van de Historic in Boezinge. Daarna trekt de Historic, in tegenstelling tot vorige jaren, naar Ieper. "Het competitiegedeelte van de rally begint donderdagavond met de shakedown in Nieuwkerke", aldus de organisatie. "Daarna volgt de tijdsproef. Voor deze editie is er een nieuwe openingsproef in Langemark. De rally vervolgt met de klassementsproeven van Dikkebus, Dranouter, Mesen en Hollebeke. Zaterdag begint met een proef op de Kemmelberg. Daarna gaat het naar Zillebeke, Zonnebeke, Ieper, Reninge, Vleteren, Watou en Westouter-Boeschepe."





Win-winsituatie

Schepen Kartrien Desomer (CD&V) geeft toe dat het niet zo evident is om een servicepark van rallywagens midden in de stad te organiseren. "Maar het blijft een win-winsituatie, zowel voor de rally als voor onze handelaars", stelt ze. Meer info staat op www.ypresrally.com, www.ypreshistoricrally.be en www.ieper.be/verkeersmaatregelen-rally-2018.