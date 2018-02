Eros in de kunst 08 februari 2018

Op 20 en 27 februari en op 6 maart vinden van 19.30 tot 21.30 uur in CC Het Perron lezingen plaats met als thema Eros in de kunst. "Geen enkel thema komt zo vaak aan bod in de kunst als Amor en Cupido", klinkt het bij Vorming Plus. "Kunstenaars en opdrachtgevers hebben altijd de voorkeur gehad voor de uitbeelding van liefdesgodinnen en liefdeshandelingen." In de reeks worden kunstwerken bekeken en opvattingen over erotiek besproken die verschillende beschavingen erop na hielden. Inschrijven via www.vormingplusow.be/eros-de-kunst (CMW)