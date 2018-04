Erfgoeddepot eenmalig open op Erfgoeddag 23 april 2018

Ook in onze regio waren er gisteren heel wat activiteiten in het kader van de Erfgoeddag. Daarbij kon je voor een keer een bezoek brengen aan erfgoeddepot Potyze in Ieper. Er werden enkele rondleidingen georganiseerd en die waren onmiddellijk volzet. Mensen die gisteren zonder inschrijven langs kwamen, werden op een wachtlijst geplaatst.





Het erfgoeddepot bestaat uit een regionaal erfgoeddepot, een bewaarplaats voor collecties uit de regio, en een depot voor Ieper, waarin Ieperse collecties worden opgeslagen.





Daarnaast organiseerde het In Flanders Fields Museum (IFFM) in Ieper onder de noemer Burgerleed enkele stadswandelingen. Daarbij werden de bezoekers op sleeptouw genomen door een gids langs plaatsen die iets te maken hadden met situaties waarbij burgers betrokken waren geraakt tijdens de Eerste Wereldoorlog.





Ook in Heuvelland, Vleteren, Poperinge, Zonnebeke werden activiteiten georganiseerd. (CMW)