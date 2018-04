Erfgoeddag in Ieper 10 april 2018

02u44 0 Ieper Tijdens de erfgoeddag op 22 april staan er in Ieper enkele interessante zaken op het programma. In het In Flanders Fields Museum bijvoorbeeld kan je naar twee tentoonstellingen: "Sporen van Oorlog" over archeologie in de frontregio en 'Yper Museum in Residence', een preview van het gloednieuwe stadsmuseum.

Daarnaast zet het Regionaal Erfgoeddepot Potyze de deuren open. Het depot wordt voor de helft gebruikt voor de collecties van Stad Ieper en de andere helft is bestemd voor collecties uit de regio.





Inschrijven kan via lynn.maelfeyt@ieper.be. In de Sint-Pieterskerk creëerde kunstenaar Jean-Paul Vanhove 'Lichtpost'. Het werk is samengesteld uit geadresseerde en verzonden briefomslagen die interageren met het subtiele licht van de kerk.





In Hollebeke kan je een rondrit maken met een treintje rond het thema verkiezingen. De trein brengt je namelijk bij bewoners van nu en vroeger. Ze vertellen over de tijd voor het algemeen stemrecht, over een senator die failliet ging en over de schoolstrijd.





Politieke discussies over de vaart en over de heropbouw na WOI herleven. Haal een treinticket in het OC. En in Astrolab Iris in Zillebeke kan je naar voorstellingen en workshops over 'tijd'.





(CMW)