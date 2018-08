Erfgoed van Ieper geïnventariseerd 02 augustus 2018

Delphine Vanoverberghe startte in januari van dit jaar met een update van de Inventaris Bouwkundig Erfgoed voor Ieper en deelgemeentes. Delphine is consulent bouwkundig erfgoed bij CO7, de culturele samenwerking van zeven Westhoekgemeenten. "Bedoeling is dat de bestaande gegevens geüpdatet worden, want de oude lijst is al 30 jaar oud. Mooie, historisch belangrijke of interessante gebouwen komen op de lijst terecht. Zo kan erfgoed in de toekomst beter bewaard worden. Delphine heeft al Vlamertinge bezocht en start binnenkort met de deelgemeente Sint-Jan en het stadscentrum", aldus het stadsbestuur van Ieper.





De inventaris is online te raadplegen via https://inventaris.onroerenderfgoed.be/.





Voor meer info kan je Delphine gerust aanspreken of contact opnemen met CO7: 057/34.66.94 of delphine.vanoverberghe@co7.be (CMW)