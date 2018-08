Engelse gemeente schenkt kunstwerk om band met Ieper te bevestigen 17 augustus 2018

02u42 0

De Engelse gemeente Youlgrave wil de banden met Ieper behouden en schenkt daarom een kunstwerk. In het werk zijn glas-in-lood referenties naar de Eerste Wereldoorlog verwerkt, met de thema's opoffering, verzoening, hoop en de link tussen beide gemeenten. "Een tijdje geleden werd onze kerkraad gecontacteerd door vertegenwoordigers van de gemeente Youlgrave, gelegen in centraal Engeland", zegt Toon Breyne, voorzitter kerkraad. "Er blijkt een band te bestaan tussen de gemeente en onze stad, zoals zo veel Engelse gemeenten via WO I. De gemeenschap van Youlgrave liet ons weten dat ze die band willen bestendigen met een schenking." Op zondag 19 augustus, aansluitend na de eucharistieviering van 10.30 uur, zal het kunstwerk bij een korte ceremonie worden overhandigd. (CMW)