Emmily Talpe: "Zachte aanpak heeft mij zoveel stemmen bezorgd" 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Christophe Maertens

05 januari 2019

10u04 0 Ieper Voor het eerst in honderd jaar krijgt Ieper met Emmily Talpe (43) een vrouwelijke burgemeester. Talpe wil haar stempel drukken op de stad en onmiddellijk laten zien dat er een nieuwe wind waait in 'haar' Ieper. "Ik ben burgemeester van en voor alle Ieperlingen, ongeacht op wie ze gestemd hebben."

"De lijstvorming was heel intens. We wilden een goede mix van jong en oud, mensen uit Ieper en de deelgemeenten en uit alle lagen van de bevolking. Je moet kandidaten vinden die enthousiast zijn en zelf campagne willen voeren. Als je na vele gesprekken een neen krijgt, is dat wel een ontgoocheling. Emotioneel is die lijstvorming dan ook heel zwaar. Ik hoorde van andere partijen dat ze moeite hadden om vrouwen te vinden, maar bij ons ging dat nogal vlot. Misschien omdat ik zelf een vrouw ben en zo het enthousiasme wat kon aanwakkeren."

Campagne

"Ondertussen was de campagne stilaan opgestart. We hadden 31 kandidaten, maar ik had geen extern team achter mij. We zijn een stadslijst, dus konden we niet kunnen terugvallen op een nationale lijst. We hebben naast klassieke campagnetechnieken ook sterk ingezet op sociale media. Facebook, Instagram, maar ook een nieuwe website. Sluitstuk van de campagne was mijn boekje de '11 uitdagingen voor Ieper', waarin ik een antwoord probeer te bieden op een aantal van de uitdagingen voor onze stad. Het was ook een heldere boodschap aan de Ieperling dat ze op mij kunnen rekenen."

Van alles vragen

Tijdens de campagne heeft Talpe zich duidelijk geprofileerd als kandidaat-burgemeester. "Ik heb daar lang over nagedacht. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen haalden we 12,8 procent van de stemmen. Toen heb ik dat niet gedaan. De kans dat we aan zet zouden zijn, was toen ook veel kleiner."

Maar die keuze bleek uiteindelijk geen slechte zet, want Talpe haalde 3.900 voorkeurstemmen binnen, niemand scoorde beter. "Ik kon het niet geloven. Het was drie keer meer dan de vorige keer en dat doet wel iets met een mens. Van wat rusten na een intense campagne was geen sprake. Plots staat de pers elke dag aan je deur, krijg je meteen heel wat felicitaties, maar ook vragen van Ieperlingen en belangenorganisaties. Sindsdien word ik op straat door heel wat mensen aangesproken, ze bellen zelfs aan mijn deur aan. Als ik naar de winkel ga, mag ik zeker een half uur extra rekenen omdat mensen mij van alles willen vragen. Maar het is wel heel tof en het is een eer, al heeft het wel een impact op mijn leven."

Coalitievorming

Emmily Talpe voelde de dagen voor de verkiezingen dat er wel iets in de lift zat, maar ze bleef voorzichtig. "Ik ontmoet veel mensen, maar er zijn ook veel Ieperlingen die ik nooit zie. Ik wou me dus niet vastpinnen op mijn entourage alleen. Dankzij een peiling in de krant had ik wel een indicatie dat we goed zouden scoren, maar daarmee was er nog geen coalitie. Toen de resultaten van de eerste telbureaus begonnen binnen te lopen, begon ik te denken aan een score van 23 of 24 procent (Open Ieper klokte uiteindelijk af op 24,4 procent, goed voor negen zetels, nvdr). Dan begin je te rekenen en weet je dat er coalities mogelijk zijn waarin wij een rol kunnen spelen. CD&V had ik in aanloop naar de verkiezingen niet gehoord. Ik ben een keer op eigen initiatief bij hen onthaald geweest. Toen was meteen duidelijk dat ze niet met ons zouden verder doen. Het feit dat we beiden een kandidaat-burgemeester hadden, maakte het water tussen beide partijen te diep. Het was voor mij zonneklaar dat CD&V met sp.a wou verder doen. Een voorakkoord? Dat heb ik nooit gezien, maar het is ons informeel wel bevestigd geweest. Maar met twee partijen kwamen ze er niet, dus hadden ze een derde partner nodig. Dat hadden ze niet voorzien, de partij had niet gedacht dat ze zoveel achteruit zou gaan."

Open Ieper ging uiteindelijk in zee met sp.a en N-VA. De nieuwe burgemeester is ervan overtuigd dat de coalitie zal werken. "Er zijn steden waar dezelfde meerderheid aan de macht is. Kijk maar naar Kortrijk bijvoorbeeld. Daar is het een hele succesformule gebleken, dus op dat vlak ben ik bijzonder hoopvol."

Terrassen

"In aanloop naar de verkiezingen heb ik met alle partijen gesproken. In de verschillende programma's zag ik punten die vaak terugkwamen, zoals openbare verlichting, de terrassen van de horeca, het openluchtzwembad, ... Ook met sp.a was dat het geval. Die partij beseft dat die punten wel leven bij de bevolking en heeft haar programma bijgestuurd. Wie luistert naar de Ieperling, hoort steeds dezelfde zaken terugkomen."

Momenteel is de meerderheid de bestuursnota aan het afwerken. "Ik kan daar nog niet veel over zeggen, maar als je de programmapunten van de verschillende coalitiepartners naast elkaar legt, weet je het wel zo'n beetje. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de terrassen het hele jaar door. Je mag op je twee oren slapen: die komen er. Binnenkort zullen er al een aantal zaken zichtbaar zijn in het stadsbeeld. De Ieperlingen zullen zien dat het nieuw bestuur onmiddellijk zaken in beweging kan zetten."

Mobiliteit

Een van de belangrijkste punten in Ieper is mobiliteit en parkeren in de binnenstad. Talpe houdt daarbij nog altijd de deur op een kier voor een ondergrondse parking, iets waar alleen haar partij voor staat. "Ik ga zeker eens samenzitten met een externe partner om te zien wat dat zou betekenen voor Ieper. Waar zou die kunnen komen en hoeveel zou dat kosten? Natuurlijk moet ik rekening houden met twee coalitiepartners. Zomaar parkeerplaatsen schrappen, gaat echter niet. Dan vrees ik voor een leegloop in de binnenstad, de dynamiek zal verdwijnen. Als ik de stad inrij en ik vind geen parkeerplaats, ga ik weer naar huis. Zo simpel is het. Alles draait rond het mobiliteitsplan. Maar ik besef dat dit geen makkelijke oefening zal zijn."

Parlement

In principe zou Emmily Talpe aanblijven in het Vlaams parlement, als opvolger van minister Bart Tommelein (Open Vld). Maar omdat Tommelein zijn ministerspostje opgeeft om burgemeester te worden van Oostende neemt hij zijn stoeltje in het parlement weer in. Dat betekent dat Talpe het parlement moet verlaten. "Het is zeker een voordeel om als burgemeester in het parlement te zitten", vindt Talpe. "Voor veel zaken, zoals cultuur en toerisme, heb je een directe link en kun je vragen stellen aan de minister. Het is belangrijk dat onze regio er vertegenwoordigd is. Ik heb al ervaren dat Brussel soms lacherig doet over de Westhoek. De meeste aandacht gaat naar de grote steden, zoals Gent of Antwerpen. Dan moeten onze lokale vertegenwoordigers op tafel kloppen."

In mei zijn er opnieuw verkiezingen en Talpe sluit niet uit dat ze dan terugkeert naar het Vlaams parlement.

Olifantenvel

"Maar ondertussen heb ik de handen vrij om mij op het burgemeesterschap te concentreren. Ik wil de komende zes jaar Ieper naar een hoger niveau tillen. Dat gaat mijn leven overhoop halen, dat weet ik nu al. Politiek is dan ook een harde stiel. Ik heb de afgelopen twaalf jaar al afgezien en er zijn tranen gevloeid. Je kweekt wel een olifantenvel, maar de kritiek raakt je vaak toch nog. Maar ik denk dat mijn zachtere aanpak mij uiteindelijk zoveel stemmen heeft bezorgd. Ik ben nu burgemeester voor alle Ieperlingen en dit wil ik ook waarmaken."