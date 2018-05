Emmily Talpe staat op negende plek van lijst Anthony Dumarey 17 mei 2018

Vlaams Parlementslid Emmily Talpe (Open Vld) maakte gisteren bekend dat ze de provincielijst van Anthony Dumarey voor de regio Oostende-Westhoek zal steunen vanop de 9de plaats. Ze benadrukt wel dat ze zelf geen ambitie heeft om in de West-Vlaamse provincieraad te zetelen. "Als kandidaat-burgemeester ligt mijn focus volledig op de komende gemeenteraadsverkiezingen in Ieper", klinkt het. "Met het uiteenvallen van het kartel N-VA/CD&V kunnen we voor het eerst in 120 jaar een andere wind laten waaien door onze stad. Het is een unieke kans die we ten volle willen grijpen." Lijsttrekker Anthony Dumarey zetelt al 18 jaar in de provincieraad. "Ook Charlotte Castelein, nummer twee op de lijst, is goed thuis in het provinciaal beleid. Vanaf de volgende legislatuur zal de provincie een pak minder bevoegdheden hebben, maar dat maakt de uitdaging er voor hen niet minder op. Ik steun hen dan ook de volle 100 procent", aldus Talpe. (CMW)