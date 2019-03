Emmily Talpe (Open Vld) op twee plaats voor het Vlaams parlement Christophe Maertens

03 maart 2019

09u53 1 Ieper Emmily Talpe, burgemeester van Ieper, krijgt de tweede plaats op de West-Vlaamse lijst voor het Vlaams parlement. De lijst wordt getrokken door Bart Tommelein. Op drie staat Mercedes van Volcem uit Brugge en op vier Francesco Vanderjeugd, burgemeester van Staden.

“Uiteraard ben ik zeer tevreden en vereerd met de tweede plaats op de Vlaamse lijst. Ik wil mijn partij bedanken voor het vertrouwen”, zegt Emmily Talpe in een eerste reactie. “Door mijn eerdere ervaring als Vlaams parlementslid, besef ik goed hoe belangrijk het is voor een stad – maar ook voor de ruime regio – om een vertegenwoordiger te hebben in het parlement. Zeker op Vlaams niveau komen heel wat dossiers aan bod die regionaal gebonden zijn. Denk maar aan de discussie over de missing link tussen Ieper en de Westkust of de gevolgen van de betonstop voor onze streek.

Net daarom is de combinatie van het burgemeesterschap met een zetel in het Vlaams parlement een troef. Beide functies versterken elkaar.” Volgens Talpe kan je enerzijds als burgemeester in het Vlaams parlement de regionale belangen gaan verdedigen, “en anderzijds kan je als Vlaams volksvertegenwoordiger terugvallen op de dagdagelijkse realiteit waarmee je in je thuisstad geconfronteerd wordt.” Emmily Talpe, die ondertussen twee maanden burgemeester is van Ieper, zegt zich te blijven zullen inzetten voor de stad. “Een zetel in het Vlaams parlement zou natuurlijk extra tijd in beslag nemen, maar daar zie ik geen probleem. Het is vooral een kwestie van hard werken, maar dat ben ik gewoon. Bovendien beschik ik als uittredend parlementslid al over de nodige knowhow, en ben ik vertrouwd met de werking van het parlement en met heel wat dossiers.

Maar laat ons eerst een sterke campagne voeren en de verkiezingen afwachten, want het is uiteindelijk nog altijd de kiezer die beslist.”