Elfnovemberlezing met Kader Abdolah 06 november 2018

02u29 1

Het Vlaams Vredesinstituut organiseert, in samenwerking met de stad Ieper en Westtoer, voor het tiende jaar een lezing ter herdenking van wapenstilstand. Dit jaar wordt die gegeven door de Iraans-Nederlandse schrijver Kader Abdolah.





De schrijver zal vanuit zijn eigen ervaring reflecteren op de vraag hoe we omgaan met de herinnering aan een gewelddadig conflict. En ook wat de impact daarvan is op een mensenleven. De auteur vluchtte in 1998 voor het regime in zijn vaderland en hij kwam in Nederland terecht. Hij leerde er de taal en begon te schrijven. In 1993 verscheen zijn eerste verhalenbundel 'De Adelaars', later gevolgd door onder meer 'De reis van de lege flessen', 'Spijkerschrift' en vooral 'Het huis van de moskee'.





De elfnovemberlezing vindt plaats in de Ieperse Stadsschouwburg en begint om 18.30u. (CMW)