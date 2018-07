Einsturzende Neubauten komt naar Ieper 25 juli 2018

02u45 0

Op 25 augustus vindt op de Grote Markt in Ieper het slotevent van GoneWest, de herdenking van 100 jaar WO I, plaats. Curator van 'Peace to the World' is Wim Opbrouck.





"We kunnen de herdenkingen niet in stilte beëindigen", aldus Opbrouck in een oproep. "Vele artiesten zullen het beste van zichzelf geven. Voor elk van ons en voor de komende generaties, terugkijkend naar de waanzin van de oorlog, stilstaan in het hier en nu, en vooral ook vooruitkijken naar de toekomst. We willen een statement maken, een signaal geven aan de wereld dat het beter kan en dat er liefde is."





De curator nodigde heel wat artiesten uit, zoals Willem Vermandere, Wannes Cappelle, Laïs, Raymond van het Groenewoud, Arsenal en de Duitse avant-gardistische performancegroep Einsturzende Neubauten. Die laatste werd eerder al door GoneWest uitgenodigd voor een concert in Diksmuide. Daar brachten ze toen hun album Lament, geïnspireerd door WO I. (CMW)