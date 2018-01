Eindelijk nieuwe speelplaats? Daar hoort een vreugdedansje bij 02u34 0 Foto Eric Flamand De leerlingen van het Lyceum doen de limbo op hun gloednieuwe speelplaats.

De leerlingen van het Lyceum van Ieper hebben gisteren de nieuwe speelplaats officieel geopend. Ook directeur Hilde Uytterschaut is in haar nopjes. "Toen ik hier vier maanden geleden in het Lyceum arriveerde als kersvers directeur, was de speelplaats nog een echte bouwwerf. Er moesten nieuwe rioleringen komen en ook de kapel werd afgebroken. Het was, vooral voor de leerlingen, knap lastig in de pauzes, want de ruimte was heel erg beperkt. Daarom hebben we tijdelijk zelfs een deel van de Eigenheerdstraat gebruikt als extra speelplaats. Intussen zijn de werken afgerond en kunnen we enkele nieuwigheden voorstellen op de nieuwe speelplaats: bomen, een beetje groen, een sportveld, zitbanken en een kiosk. Nu is er meer dan voldoende plaats voor onze bijna 500 leerlingen." (CMW)