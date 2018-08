Eigenheerdstraat wordt schoolstraat 18 augustus 2018

02u29 0 Ieper De Eigenheerdstraat is vanaf september zowel een schoolstraat (volledig autovrij aan het begin en op het einde van een schooldag) als een woonerf (voetgangers hebben ook op straat voorrang en de maximumsnelheid is 20 per uur).

In de straat bevinden zich drie scholen, de Vrije Basisschool Lyceum/Heilige Familie, Heilige Familie en het Lyceum. "Vroeger mocht je de Eigenheerdstraat niet inrijden tenzij je over een vergunning beschikte", aldus mobiliteitsambtenaar Valentijn Seys. "Vanaf 1 september wordt de straat een schoolstraat. Op schooldagen zal je in het begin en op het einde van de schooldag de straat niet mogen inrijden met een gemotoriseerd voertuig, ook niet als bewoner. Aan het begin van de straat zullen oplichtende borden aangeven wanneer je de straat niet langer in mag. Dat is bijvoorbeeld het geval op schooldagen tussen 7.45 en 8.30 uur en op woensdagmiddag tussen 11.30 en 12.30 uur. De uren 's avonds variëren, afhankelijk van het einduur van de scholen."





In de Eigenheerdstraat blijft eenrichtingsverkeer gelden. Het tweede deel van de straat, tussen de Fiersstraat en de Stuersstraat, wordt beperkt tot plaatselijk verkeer. In de Fiersstraat is ook eenrichtingsverkeer, met een verplichte rijrichting naar de Maloulaan. Mensen die naar de Fiersstraat willen, moeten via de Eigenheerdstraat. Enkel bewoners mogen parkeren in de Eigenheerdstraat.





Daarnaast zal in de Eigenheerdstraat ook het principe van het woonerf gelden. Voetgangers mogen de volledige breedte van de straat gebruiken. Ook mogen automobilisten voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen. De voetgangers mogen het verkeer wel niet nodeloos belemmeren. In een woonerf is de snelheid beperkt tot 20 kilometer per uur. (CMW)