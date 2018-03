Eigenaar gestolen auto zoekt getuigen 20 maart 2018

Dieven hebben in de nacht van zondag op maandag in het centrum van Ieper de blauwe Peugeot 308 GT van Kristof Declercq gestolen. "Ik parkeerde mijn wagen zondagavond rond 19.40 uur voor de deur in de Ieperleestraat, maar de volgende ochtend was mijn wagen verdwenen", klinkt het bij Kristof. Hij deed aangifte bij de politie en hoopt dat zijn wagen binnenkort toch nog opduikt. Hij reed met het voertuig sinds november 2016. Wie de wagen ergens heeft gezien, kan contact opnemen met de politie van de zone Arro Ieper. De nummerplaat van de wagen is 1-RCF-455. (LSI/LBR)