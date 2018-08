Eethuis Croq'Odiel opnieuw open 18 augustus 2018

Eethuis Croq'Odiel in de Surmont de Volsbergstraat in Ieper is weer open na een sluiting van drie maanden. "In onze straat zijn wegenwerken bezig. Die brachten heel wat stof en lawaai met zich mee. Dat maakte het voor ons wel heel moeilijk om open te blijven", aldus zaakvoerster Joke Michiel, die samen met maître Sarah Gevaert het eethuis uitbaat. "We hebben een premie aangevraagd en gekregen om de sluitingsperiode te kunnen overbruggen. Nu de werken bijna voorbij zijn, gaan we weer aan de slag. Gelukkig kunnen we goed afspreken met de aannemer, hij past zich wel aan als we iets vragen. Die mensen hebben trouwens heel goed doorgewerkt, zelfs bij regenweer waren ze niet te stoppen." Nog tot vandaag krijgen klanten een gratis mocktail bij een bezoek aan het restaurant. (CMW)