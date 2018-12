Eerste vrouwelijke burgemeester van Ieper legt eed af Christophe Maertens

18 december 2018

Emmily Talpe (Open Ieper) heeft in de ambtswoning van gouverneur Carl Decauwé in Brugge de eed afgelegd als eerste vrouwelijke burgemeester van de stad Ieper. Op 1 januari begint haar taak als burgemeester van de Vredesstad. “Het is een grote verantwoordelijkheid, maar ik ben er helemaal klaar voor”, aldus Talpe. Ook Sandy Evrard (MLM) van Mesen en Christof Dejaegher (CD&V) mochten al bij de gouverneur langsgaan.