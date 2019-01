Eerste sneeuw in Ieper Christophe Maertens Laurie Bailliu

22 januari 2019

09u45 0

Zoals voorspeld is het deze ochtend beginnen sneeuwen in ons land. De eerste sneeuw viel rond 7 uur aan de kust, maar een uur later vielen er ook vlokken in Ieper. Heel wat mensen waren dus al op hun werk voor de sneeuw begon te vallen, zodat de ochtendspits in Ieper zonder al te veel problemen verliep. Er wordt 2 tot 5 centimeter verwacht en de sneeuw zal blijven liggen. De foto’s zijn genomen in de Kleine Poezelstraat in Ieper, ter hoogte van het bedrijventerrein.

