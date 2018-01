Eerste nieuwjaarsdrink op 't Wieltje schot in de roos 02u56 0 Foto Eric Flamand

Vrijdagavond werd voor de eerste keer een nieuwjaarsdrink georganiseerd op 't Wieltje St-Jan. Tijdens de kermis op Sint-Jan werd er daarover wat gebabbeld en eind november beslisten Jolien Clarebout, Marijn Hillewaere, Anneleen Bruggeman, Bert Vanhoutte, Tamara Bonduwe en Kevin Syx om een Nieuwjaarsdrink te organiseren voor alle inwoners van 't Wieltje en deels Brugse weg. Iedereen werd uitgenodigd en zo'n honderd inwoners tekenden present, de eerste uitgave was meteen een schot in de roos. De organisatoren kregen zeer veel lovende reacties en dat was voor hen de trigger om reeds uit te kijken naar een tweede editie, volgend jaar.





(EFW)