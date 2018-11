Eerste gegadigden al met beeldje naar huis OPHALEN MAG EIGENLIJK PAS VANAF DONDERDAG, MAAR... CHRISTOPHE MAERTENS

13 november 2018

02u27 0 Ieper Eigenlijk mag het pas vanaf donderdag, maar gisteren al kwamen mensen een beeldje mee naar huis nemen. "We hebben liever dat ze wachten, maar veel kunnen we niet doen", zegt intendant Jan Moeyaert. ComingWorldRememberMe was dan ook bijzonder succesvol. De installatie werd door meer dan 250.000 bezoekers bezocht. Alleen het grote ei zal ergens op het domein blijven staan.

Was de kunstinstallatie echt zo succesvol?





Jazeker. De expo '600.000 beeldjes - 600.000 namen', die deel uitmaakte van het kunstproject ComingWorldRememberMe (CWRM), opende op vrijdag 30 maart en was te bezoeken tot en met Wapenstilstand. In totaal werd de installatie door meer dan 250.000 bezoekers bezocht. De opbouw begon in februari 2018. Er werden per dag zo'n 12.000 beeldjes geplaatst door 80 mensen. In totaal hielpen er ongeveer 4.000 vrijwilligers aan mee aan het project.





Wat was de boodschap van de kunstenaar?





"ComingWorldRememberMe is een ode aan een nieuwe toekomst gegrond in de herinnering van de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog", aldus kunstenaar Koen Vanmechelen, die samen met intendant Jan Moeyaert alles uitwerkte. "Met het beeldjesproject wilden we alle slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog op Belgische bodem herdenken door elk slachtoffer een symbool te geven. We wilden daarmee de gesneuvelden op een artistieke manier een plaats geven in onze geschiedenis, maar meer nog in ons heden en in onze toekomst."





Watof wie stellen de beeldjes voor?





De beeldjes tonen de ruggengraat van een gebogen figuur. "De figuur lijkt zich te bezinnen", aldus Koen Vanmechelen. "Het figuurtje zet zich schrap, buigt, maar recht zich ook. De ruggengraat toont de kracht van het leven, de vastberadenheid om verder te gaan, om te bouwen en niet te breken." De beeldjes werden gemaakt in vaste of mobiele ateliers in heel Vlaanderen, maar ook in het buitenland, tot zelfs Canada toe. De 600.000 beeldjes werden samengebracht in provinciedomein De Palingbeek. Voor elk werkje werd ook een 'dogtag' gemaakt met daarop de naam van een gesneuvelde soldaat. De namen werden gevonden in de namenlijst van het IFFM. Op de 'dogtag' kwam ook de naam van de peter of meter te staan. Alle 600.000 'dogtags' werden verzameld in een glazen kunstwerk van Koen Vanmechelen.





Waarom moet deze installatie verdwijnen? Kan ze niet blijven staan?





"We hadden het kunstwerk graag laten staan, maar dat kan niet", zegt verantwoordelijk gedeputeerde Myriam Vanlerberghe. "Het gaat hier om natuurgebied en daar doe je niet meer wat je wilt. In de vergunning die we voor een jaar konden bekomen - en dat op zich was al een huzarenstukje - staat uitvoerig beschreven hoe alles nadien moet worden hersteld." Het gebied waar het kunstwerk ligt, is erkend Europees habitatgebied. Dat wil zeggen dat er zeldzame dieren en planten te vinden zijn, zoals hier bijvoorbeeld de kamsalamander. "Ik kreeg van veel mensen de vraag waarom het werk moet verdwijnen. Dat doet wel deugd, want het bewijst dat de installatie wel tot de verbeelding spreekt. Waarom niet elders? Het was voor ons heel belangrijk dat alles op deze plek kwam, want dit is echt het zogenaamde niemandsland, tussen de linies van de Duitsers en de geallieerden." Toch verdwijnt niet alles. "Het grote ei dat middenin de installatie te zien is, willen we behouden. Het moet echter worden verplaatst, en ook dat is geen evidente zaak."





Wat moet ik doen als ik een beeldje wil?





Vanaf donderdag 15 november tot en met 20 december kunnen geïnteresseerden elke dag tussen 8.30 en 16 uur beeldjes ophalen. "Je hoeft daarvoor geen afspraak te maken, reserveren is ook niet mogelijk", klinkt het. "Mensen die een beeldje komen halen, kunnen hun wagen parkeren aan de parking aan de cafetaria. Vanaf daar kan je de weg naar de installatie volgen, waar begeleiders op het terrein aanwijzingen geven uit welke zone je een of meerdere beeldjes mag meenemen. Het terrein kan er modderig bijliggen, dus best je laarzen meebrengen."





Steden, gemeenten, scholen en verenigingen krijgen de kans een groter aantal beeldjes op te halen om die dan te verspreiden. Dat kan echter wel alleen na afspraak via mail naar cwrm@west-vlaanderen.be. Mensen die een beeld komen ophalen, gaan akkoord dat de beeldjes niet mogen worden verkocht, ook niet in het kader van een actie voor bijvoorbeeld het goede doel. "Wie meerdere beeldjes wil verwerken in een voor het publiek toegankelijke, artistieke opstelling, moet daarvoor een aanvraag indienen via gonewest@west-vlaanderen.be."