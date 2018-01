Eerste fanclub voor wielrenner Fernando Gaviria 02u34 0 Eric Flamand Lorenzo Packet richt een fanclub op in café De Zwaan.

Ieperling Lorenzo Packet (55) heeft de eerste fanclub opricht voor Fernando Gaviria, de 23-jarige Colombiaanse renner van Quick-Step Floors.





"Gaviria werd in 2012 als 17-jarige wereldkampioen baanwielrennen voor junioren. Ik denk dat die man heel wat in z'n mars heeft, misschien zelfs meer dan Tom Boonen", weet Lorenzo. Daarom richtte de Ieperling een fanclub op. De Gaviria's Vrienden vinden hun clublokaal in café De Zwaan in Boezinge. Lorenzo, die zegt familie te zijn van de Italiaanse Ottavio Bottecchia, heeft heel wat plannen voor zijn club. "We zijn de eerste officiële club voor de renner in de wereld. Zo willen we bussen inleggen naar wedstrijden, maar we zouden ook graag met de renner de Last Post en het IFFM eens bezoeken. Quick-Step zal ook een speciaal truitje ontwikkelen voor onze club. Ook hoop ik Karl Vannieuwkerke te strikken als peter." Meer info over de supportersclub via lorenzo2@telenet.be. (CMW)





Photo News Fernando Gaviria, de 23-jarige wielrenner van Quick-Step.