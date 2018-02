Eerst gracht graven, dan pas echte werken 28 februari 2018

De werken in Zillebeke zullen anders van start gaan dan eerder door de stad Ieper werd gecommuniceerd. "Om de waterhuishouding in stand te houden, moet er eerst een gracht worden gegraven", aldus de stad. "Dat zal gebeuren op een stuk landbouwgrond tussen de Blauwepoortstraat en de Pollepelbeek. De werken aan die gracht zullen twee weken in beslag nemen." Na die fase beginnen dan de echte rioleringswerken tussen het kruispunt Blauwepoortstraat en Perseweide en het kruispunt Wervikstraat en Zandvoordestraat. "Vanaf dan zal er ook echt hinder zijn voor de dorpsbewoners en de bezoekers. Zij zullen moeten omrijden ter hoogte van de werfzones", klinkt het nog. Einde van de eerste rioleringswerken is verwacht voor juli of augustus. (CMW)