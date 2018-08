Eénrichtingsverkeer Kanonweg en Wateringstraat 16 augustus 2018

De Kanonweg in Ieper, de straat die langs de binnenvestingen bij de Rijselpoort loopt, kreeg vanaf 13 augustus eenrichtingsverkeer als proefproject.





Dat meldt het stadsbestuur. "De straat is smal voor kruisend verkeer", klinkt het. "Daarenboven zit er een bocht in de straat die de zichtbaarheid bemoeilijkt. In dat kader testen we eenrichtingsverkeer uit in een gedeelte van de Kanonweg en in de Wateringstraat. Het éénrichtingsverkeer wordt ingevoerd tussen de kruispunten met de Ieperleestraat en het Zaalhof. Gemotoriseerd verkeer kan alleen nog inrijden in de richting van het Zaalhof; richting Rijselpoort rijden is dan verboden. Fietsers blijven in beide richtingen toegelaten. Het éénrichtingsverkeer wordt wel pas definitief na een grondige evaluatie."





(CMW)