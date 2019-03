Eén zaterdag per maand gratis parkeren op speelplaats College Christophe Maertens

26 maart 2019

11u49 0 Ieper In de weekends waarop de Ieperse Menenstraat verkeersvrij wordt gemaakt, zullen automobilisten voortaan kunnen parkeren op de parking van het College in de Bollingstraat.

Het Iepers stadsbestuur kondigde eerder al aan dat de Menenstraat één weekend per maand een autovrije winkel-wandelstraat zou worden. Het proefproject loopt van april tot oktober. In overleg met de handelaars werd besloten dat elk eerste weekend van de maand de straat zal afgesloten worden tussen 14 en 20 uur. “Het is uiteraard belangrijk dat de handelaars tijdens zulke evenementen bereikbaar blijven”, zegt schepen van Economie Diego Desmadryl (Open Ieper). “We zijn tevreden dat we door de samenwerking met de school de parkeerdruk kunnen verlichten. Elke eerste zaterdagmiddag van de maand zullen er dus 45 gratis parkeerplaatsen ter beschikking staan van 13.45 tot 18.30 uur. Dit is meer dan het aantal parkeerplaatsen dat wegvalt in de Menenstraat. Bovendien zijn er ook nog 55 betalende parkeerplaatsen in de nabijgelegen ondergrondse parking van het Novotel, die sinds kort publiek toegankelijk werd gemaakt.”

De extra parkeerruimte zal duidelijk worden aangeduid, zodat bezoekers vlot hun weg vinden. De eerste keer dat de Menenstraat verkeersvrij wordt gemaakt, is in het weekend van 6 en 7 april.