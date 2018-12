Een lijntje? Meewerken aan ‘Eigen Kweek’? Roken? Politie Ieper creatief op sociale media



Hans Verbeke

14 december 2018

12u44 0 Ieper De politie van de zone Arro Ieper bewijst dat je met wat spitsvondigheid een informatieve boodschap op een leuke manier de wereld kunt insturen. De jongste dagen regende het reacties op sociale media na foto’s waarbij niet weinigen aan zaken (druggebruik, aanzetten tot roken,…) dachten die niet meteen met de politie geassocieerd worden. “De aandacht is enorm en dat zal ongetwijfeld ook de boodschap ten goede komen die we echt willen communiceren”, klinkt het in Ieper.

Een oproep om niet met je wagen te vertrekken voor je ruiten ijsvrij zijn. Aandacht voor een gadget waarmee je heel makkelijk je bandenspanning kan controleren om te zien of je ook in deze bar koude tijden veilig de baan op gaat. En tenslotte een beeld van de stoere terreinwagen die straks weer te zien is, als op nieuwjaar de eerste aflevering uitgezonden wordt van het derde seizoen ‘Eigen Kweek’. De voorbije dagen was de politie van de zone Arro Ieper vrij actief op sociale media. De foto’s bij de berichten lokten veel reacties uit. De krabber met het samengeschraapte ijs deed volgens sommigen denken aan een lijntje (verdovende middelen dus). Het toestelletje om de bandenspanning bleek dan weer op een hasjpijp te lijken. En ook de terreinwagen van ‘Eigen Kweek’ - in het echt een voertuig dat vooral door de milieudienst van de politie gebruikt wordt - lokte amusante reacties uit. “We proberen onze boodschap bewust op een manier te verpakken dat mensen ze opmerken en er eventueel ook op reageren”, zegt communicatieconsulent Glenn Verdru. “Het krabbertje met het samengeschraapt lijntje ijs, bijvoorbeeld, is eigenlijk ook een hint naar onze jongste controleactie waarbij we toch een aantal automobilisten hebben betrapt die onder invloed bleken van drugs. Da’s iets waar we vooral in deze periode van het jaar extra op controleren en de cijfers laten zien dat het nodig is. Dus ja, er is soms een dubbele boodschap aan wat we op sociale media zetten.”

Vele duizenden mensen bereikt, tot in Nederland toe

Verdru had reacties verwacht op de berichten maar kijkt er zelf van op hoe intensief het leeft op Facebook. “Met ons bericht rond het ijsvrij maken van je autoruiten, hebben we intussen al zowat 70.000 mensen bereikt. Het wordt massaal gedeeld, niet alleen door particulieren maar ook door organisaties, tot zelfs in Nederland toe. Daar bevindt zich uiteraard niet onze doelgroep maar het kan geen kwaad dat onze boodschap zo ruim wordt verspreid. Als we hiermee kunnen vermijden dat er ongevallen gebeuren omdat iemand een beperkt zicht heeft omwille van een onvoldoende ontdooide voorruit, dan is het een goeie zaak.” Precies omdat er zoveel reactie komt op de berichten, plaatste de politie vrijdagmorgen nog een extra tekst, met als titel ‘Politiepoëzie: een beeld zegt meer dan duizend woorden’. “Wie twee keer kijkt, ziet misschien meer dan de tip wou zeggen”, klinkt het. “Plots gaat het viraal dat ze bij de politiezone Arro Ieper ‘lijntjes leggen.” Glenn Verdru ziet het graag gebeuren. “Er wordt over gepraat en da’s net de bedoeling. En de echte boodschap wordt mee opgepikt. Da’s het voornaamste.”