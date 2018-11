Eén lichtgewonde na zware knal op Noorderring 08 november 2018

Op de Noorderring in Ieper is vlak voor de oprit naar de A19 gisterennamiddag omstreeks 16.15 uur een zwaar ongeval gebeurd. De bestuurder van een Ford Mondeo knalde in de flank van een Ford Fiesta. Eén van beide bestuurders werd met lichte verwondingen aan de hand afgevoerd naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is niet helemaal duidelijk. Wellicht week één van beide bestuurders te ver af van zijn rijvak waardoor beide voertuigen op elkaar botsten. Door het ongeval was de rechterrijstrook van de Noorderring ter hoogte van de oprit naar de A19 in de richting van Langemark een tijdlang afgesloten voor het verkeer. (AHK)