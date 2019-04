Een fragment van Ieperse klok blijft in Yper Museum Christophe Maertens

10 april 2019

09u45 0 Ieper Het Australische ministerie van Cultuur geeft een bruikleenverlenging toegestaan van een fragment van een Ieperse klok. Dat meldt het Yeper Museum.

Het gaat om een stukje van een bronzen beiaardklok die van de zeventiende eeuw tot 1914 in de Ieperse Belforttoren hing. In 1663 goot Tossanus Cambron de klok die 1.600 kg weegt. De klok kondigde tot de Eerste Wereldoorlog de opening en de sluiting van de stadspoorten aan. Ze was beroemd om de randversiering: de dodendans. De klok overleefde WO I niet. In 1914 werd ze vernield door een explosie, tijdens de verwoesting van de Lakkenhallen. Een Australisch soldaat, de 28-jarige John Whelan, vond in 1917 een stuk van de klok in het puin en nam het mee naar Australië. Het Yper Museum kreeg bij de opening het klokfragment in bruikleen en er werd nu een verlening toegestaan.