Dupont Sanitair koopt tabaksfabriek MENENS BEDRIJF VERHUIST CENTRAAL MAGAZIJN OVER GEMEENTEGRENS ERIK DE BLOCK

16 mei 2018

02u28 0 Ieper De gebouwen en gronden van tabaksfabriek Japan Tobacco International-Gryson zijn verkocht. Nieuwe eigenaar Dupont Sanitair heeft al vestigingen in Menen, Roeselare en Kortrijk. "In Wervik komt ons centraal magazijn én onze maatschappelijke zetel", zegt zaakvoerder Stefaan Dupont.

Japan Tobacco International-Gryson sluit eind juni de deuren. De productie van roltabak ligt al stil sinds eind februari. De fabriek verhuist binnenkort naar Polen. De totale oppervlakte van de gebouwen en gronden is 35.000 vierkante meter, waarvan een kleine 10.000 onbebouwd.





Kersverse eigenaar Dupont Sanitair werd na de Tweede Wereldoorlog uit de grond gestampt. De vader van huidig zaakvoerder Stefaan Dupont opende het allereerste magazijn in de Wahisstraat in Menen. In 1976 trad Stefaan Dupont (nu 64) in de voetsporen van zijn vader. Zoon Michael (33) en dochter Nathalie (34) draaien intussen volop mee in de succesvolle onderneming.





Behalve sanitair is het bedrijf ook gespecialiseerd in verwarming, airco en wellness. "We zijn een familiebedrijf", zegt Stefaan Dupont.





"Ons magazijn in de Kortrijkstraat in Menen is niet echt praktisch. Er zijn bijvoorbeeld geen laadkaaien, hoewel er dagelijks vijf volle vrachtwagens vertrekken."





Uitbreiding mogelijk

"We gingen daarom op zoek naar grond in Menen. Bij een eerste locatie waren de bouwvoorschriften te streng en ook gronden in Moeskroen bleken niet haalbaar. Uiteindelijk wees een Kortrijkse vastgoedmakelaar ons op de tabaksfabriek."





"Wervik grenst aan Menen en we verhuizen slechts vier kilometer verder. Ook uitbreiden kan nog. We denken eind september, begin oktober de burelen naar hier te verhuizen. Nadien starten we met de inrichting en het deels verplaatsen van het magazijn, om begin 2019 klaar te zijn. Ons magazijn in Menen sluit op termijn de deuren."





Nieuwe showroom in Ieper

Dupont Sanitair telt 70 werknemers. Daarvan zijn er 20 bezig met de verkoop. In Menen zijn een vijftigtal personeelsleden.





In Ieper komt er naast Lecot een nieuwe showroom en afhaalmagazijn. "We wachten op de goedkeuring van de bouwvergunning door het schepencollege", aldus Dupont. "We bouwen daar op 4.500 vierkante meter. Gelet op de passage langs de stadsring zal Ieper voor onze showroom een zeer goede ligging zijn."





Winkelcentrum?

"Een studie moet ons helpen beslissen wat we zullen doen met de locatie in Menen. Dat kan gaan van herontwikkeling tot de aanleg van een verkaveling of zelfs de komst van een winkelcentrum."