Duo krijgt tot drie jaar voor negen inbraken in Spar-winkels 14 juli 2018

02u27 0

Twee daders die verantwoordelijk zijn voor een reeks van negen inbraken in Spar-winkels zijn veroordeeld tot effectieve celstraffen van twee tot drie jaar. Ze moeten ook een schadevergoeding van zo'n 38.000 euro en 10.000 euro gerechtskosten betalen.





Fidan G. (37), een Kosovaarse vluchteling uit Duitsland, en Arsim Z. (47), een Nederlandse Joegoslaaf uit Antwerpen, werden na een inbraakpoging in Kachtem bij de kraag gevat. Daar drongen ze in de nacht van 13 op 14 december vorig jaar de Spar-winkel binnen via het dak. Toen het alarm afging, namen ze de benen. Na een achtervolging rekende de politie het duo in Ruddervoorde in. Verder onderzoek bracht aan het licht dat ze ook betrokken waren bij andere, gelijkaardige inbraken in Spar-winkels in Zonnebeke, Ieper, Meldert, Gijzegem, Herne, Wolvertem, Opwijk en Laakdal. Het bewijsmateriaal: camerabeelden, DNA-sporen en schoensporen en dezelfde BMW en Ford die telkens opgemerkt werden. Volgens het openbaar ministerie ging het om een georganiseerde bende die voorverkenningen uitvoerde en aandacht had voor sensoren en alarmsystemen. Tijdens de inbraken slopen de bendeleden zelfs over de grond om de veiligheidssystemen te omzeilen. Vaak gingen de daders met geld en sigaretten aan de haal. Arsim Z. vocht in ex-Joegoslavië als soldaat tijdens twee oorlogen, groeide op zonder ouders, vluchtte op zijn twintigste en belandde via Duitsland en Nederland uiteindelijk in Antwerpen. Hij bekende slechts zes inbraken, maar de rechter achtte er negen bewezen. Namen van mededaders weigerde het duo te geven. (LSI)