Duo in cel na wraakactie 25 april 2018

Twee Ieperlingen zitten in de cel omdat ze vorige woensdag samen met een derde verdachte een wraakactie uitvoerden in Ieper. Kurt V. (36) uit Ieper verdacht het slachtoffer bij hem thuis geld te hebben gestolen. Daarom zocht de man samen met Rik S. (45) uit Roeselare en H.H. (42) uit Ieper het slachtoffer op. Ze namen hem mee in een bestelwagen en zouden stevige klappen hebben uitgedeeld. Nadat ze hun woede hadden bekoeld, lieten ze de man opnieuw lopen. Daags nadien konden Kurt V. en Rik S. al opgepakt worden. De raadkamer van Ieper besliste om Rik S. gisteren onder voorwaarden vrij te laten. Kurt V. blijft in de cel. H.H. kon pas gisteren opgepakt en aangehouden worden. (LSI)