Duizendste bevalling dit jaar in Jan Yperman 27 november 2018

02u23 0

In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper vond de duizendste bevalling van dit jaar plaats. Tasia Desramault uit Poperinge beviel van de tweeling Liam en Lewis.





Liam woog 2,375 kilogram en was 47 centimeter groot. Lewis woog 3 kilogram en was 49 centimeter groot. Trotse papa is Kristof De Carne.





Vorig jaar waren er nog 1.096 bevallingen in Ieper, waarbij tien tweelingen. "Op de dienst materniteit staan vijf gynaecologen, drie assistenten, zes pediaters, vierendertig vroedvrouwen en andere medewerkers in voor het welzijn van de mama en de baby", klinkt het bij het ziekenhuis. (CMW)