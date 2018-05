Duivenclub barst uit haar voegen DE ZWALUW ZET WERKING VERDER IN GROTE TENT CHRISTOPHE MAERTENS

01 juni 2018

02u39 0 Ieper Duivenclub De Zwaluw zit met de handen in het haar: de vereniging barst uit haar voegen en is haar lokaal in de Hospitaalstraat ontgroeid. De gemeente is de onfortuinlijke club nu te hulp geschoten en plaatste naast haar lokaal... een tent.

De Zwaluw werd opgericht in 1923 en is daarmee een van de oudste duivenclubs van het land. De vereniging heeft zijn lokaal in het voormalig brandweerarsenaal langs de Hospitaalstraat, maar zit er met de handen in het haar: het pand is immers te klein geworden voor de club.





Het stadsbestuur van Ieper schoot te hulp en plaatste een grote tent waar de club haar werking kan verderzetten. "Allemaal mooi en wel, maar we zouden graag een eigen lokaal hebben, zoals veel sportclubs", zegt voorzitter Peter Allemeesch (55). "We zochten in de gemeente naar grond, maar veel is er niet te vinden." Een mogelijkheid is om een nieuwbouw op te trekken op de plaats waar nu de tent staat. Vlambiance, de vzw die zich inzet voor het verenigingsleven in het dorp en eveneens in de oude kazerne actief is, kan daarbij een partner zijn. "Zonder de tent, die slechts een tijdelijk oplossing is, is het hier veel te krap", aldus de voorzitter. "Gisteravond (eergisteren, nvdr) korfden 57 liefhebbers hun duiven in. Die hadden allemaal hun manden mee, je kan je wel voorstellen wat voor drukke bedoening dat is geweest. De mensen stonden jammer genoeg op elkaar gepakt."





In de regio zijn ondertussen al verschillende duivenlokalen gesloten, onder meer in Roesbrugge en Wulvergem. "Die clubs zouden in ons nieuw lokaal weer kunnen opstarten. Het zou geen probleem zijn alles afgescheiden te houden. Andere verenigingen mogen bovendien gebruikmaken van de infrastructuur. Tijdens de winter doen wij niet veel en staat alles toch leeg. Het lokaal zou een meerwaarde zijn voor Vlamertinge."





Vernieuwing

Ondertussen blijft De Zwaluw niet bij de pakken zitten en wordt er volop ingezet op vernieuwing. "Tja, het beheren van een duivenmaatschappij is bepaald geen eenvoudige taak", zegt voorzitter Peter Allemeesch. "Je zou het bijna kunnen vergelijken met het runnen van een klein bedrijf; we moeten ook mee met onze tijd. Zo hebben we hier bijvoorbeeld bancontact geïnstalleerd. Mensen die inzetten op duiven doen dat soms met veel geld. Bancontact maakt die geldtransacties iets veiliger. In het begin betaalden slechts vier leden met de kaart, tegenwoordig doen een groot deel van de mensen dat."





Omdat in de duivensport alles heel streng gereglementeerd is, installeerde de voorzitter bovendien camera's in zijn lokaal. "Je kan echt niet voorzichtig genoeg zijn. De regels die de bond oplegt, zijn niet normaal. Er zijn meer voorschriften om mensen te straffen dan er sportieve regels zijn. Het is ook daarom dat ik Vlamertinge als vriendenclub wil houden en niet als een financieel lokaal. De meeste grote spelers laten ons soms links liggen omdat bij ons de inzet vaak laag blijft. Ons doel is vooral: als maten onze hobby kunnen uitoefenen." Meer info via www.vlamertinge.com.