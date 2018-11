Duitsers danken Breyne voor herdenking WO I EX-GOUVERNEUR KRIJGT EERSTE ONDERSCHEIDING UIT ONVERWACHTE HOEK CHRISTOPHE MAERTENS

16 november 2018

02u25 0 Ieper Opvallend: als eerste land heeft Duitsland voormalig gouverneur Paul Breyne (71) een onderscheiding gegeven voor zijn werk als commissaris-generaal voor de federale herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog. "Een mooi voorbeeld van verzoening", zegt Breyne.

De federale regering wees in november 2011 Paul Breyne aan als commissaris-generaal voor de federale coördinatie van de herdenkingsplechtigheden. De officiële benoeming daarvoor gebeurde in maart 2012. De gewezen gouverneur van West-Vlaanderen zei bij zijn aanstelling dat hij geen triomfalisme of wapengeknetter wou en de herdenkingen niet te commercieel wilde zien.





Zijn werk blijkt nu te worden geapprecieerd. Zo bekwam hij eerder deze week op de Duitse ambassade in Brussel een mooie onderscheiding. Paul Breyne kreeg er 'Het Grote Kruis van Verdienste met Ster en Grootlint van de Orde van Verdienste van de Bondsrepubliek Duitsland'.





In zijn toespraak noemde Duits ambassadeur Martin Kotthaus Paul Breyne een groot pleitbezorger van de Europese gedachte. "Zijn bescheidenheid en de eenvoud waarmee hij de projecten realiseerde, sieren hem", vindt Kotthaus.





Naar verluidt zullen ook nog andere landen Breyne een onderscheiding geven, maar het is wel opmerkelijk dat net Duitsland als eerste aan de beurt kwam. "Ik denk dat ons werk gedurende de hele periode in een goede verstandhouding is verlopen met alle betrokken landen, de provincies en de steden die meewerkten", zegt Paul Breyne. "Het accent lag op verzoening en op de bevordering van de vrede. Daar zijn we wel in geslaagd, denk ik, zonder de feiten te ontkennen."





Lichtfront

Voor Breyne waren er heel veel hoogtepunten tijdens de vier jaar durende herdenkingsperiode, onder meer het Lichtfront en de herdenkingsplechtigheid in 2014 in Nieuwpoort. "Maar er waren ook initiatieven op kleinere schaal die ik erg de moeite vond, zoals de vredeswakes in Langemark. Dat was voor de vrede pure promotie."





De voormalige gouverneur geeft toe dat hij het spijtig vindt dat zijn werk voltooid is. "Het belangrijkste is evenwel dat er iets van overblijft, een boodschap naar de jeugd toe. Het is nu ook aan de jongeren om de herdenking verder te zetten."