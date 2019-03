Duikclub Fun Divers opent nieuw lokaal Christophe Maertens

26 maart 2019

09u53 0 Ieper Aan de lokalen van de scouts in Ieper heeft duikclub Fun Divers een clubhuis kunnen openen. “We zijn heel blij dat we hier een stek vonden, want het was even zoeken”, zegt Stefaan Tange van de duikclub.

“We waren al een tijdje op zoek naar een duiklokaal. Vorig jaar klopten we nog aan bij het gemeentebestuur, maar niemand leek ons te kunnen helpen. Tot iemand van de scouts opmerkte dat er bij hen nog een lokaal vrij was”, zegt Stefaan Tange van de duikclub. “We hebben het aanbod met twee handen gegrepen en zijn maar al te blij met onze nieuwe stek.”

Bij de duikclub ‘Fun Divers Ieper’ kan je terecht als beginnend duiker, maar ook voor alle vervolgopleidingen volgens het PADI-systeem. PADI staat voor Association of Diving Instructor. “We trainen wekelijks, maar gaan ook regelmatig duiken in bijvoorbeeld de Gavers in Harelbeke”, zegt Stefaan, die net terug is van een duiktrip naar Thailand, waar hij samen met enkele andere duikers les ging volgen. “Onze club organiseert ook jaarlijks een duikreis.” Meer info via www.fundiversieper.be.