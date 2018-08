Dubbel viergeslacht dankzij Jules en Gust 07 augustus 2018

02u48 0

Bij Eddy Walbrou in Voormezele konden we een viergeslacht fotograferen. Stamvader is Gerard Walbrou (88) uit Watou, gevolgd door Eddy (56) en Bjorn (27) uit Hulste met zijn tweeling Jules en Gust, die geboren werden op 26 maart .





(EFW)