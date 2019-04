Drukke wandelmaand voor wandelclub ‘Nooit Moe’ Christophe Maertens

Ieper Wandelclub 'Nooit Moe' uit Boezinge organiseert voor de tweede keer een midweektocht op dinsdag 23 april. Onlangs was de club nog in Engeland om te wandelen.

“De maand april is voor de Boezingse wandelclub ‘Nooit Moe’ ongetwijfeld de drukste maand van het jaar”, aldus Marvin Verbeke van de wandelclub. “De ‘Dwars door de Frontstreektocht’ van 1 april lokte meer dan 1.500 deelnemers. Nauwelijks tien dagen later trok een volle bus naar Ludlow, een authentiek stadje in Engeland, nabij Wales. Daar werd een schitterende, maar zeer heuvelachtige tocht gewandeld van 13 of 26 kilometer uitgetekend door het Engels koppel van de club Dave en Jo. Er vond een bezoek aan de plaatselijke brouwerij en het middeleeuws ‘Ludlow Castle’ plaats.” Op dinsdag 23 april nodigt de club alle wandelliefhebbers uit voor hun tweede midweektocht met vrije start van 7 tot 15 uur in OC Ten Vrielande. Er zijn tochten van 4-6-12 of 18 kilometer in en rond Boezinge. Leden van Nooit Moe wandelen gratis, deelname leden van Wandelsport Vlaanderen betalen 1,50 euro, niet-leden 2,50 euro. Info via Marvin Verbeke, marvinverbeke@gmail.com.