Druk wielerweekend in Ieper: hou rekening met heel wat afgesloten straten Christophe Maertens

26 maart 2019

11u10 0 Ieper In Ieper - en bij uitbreiding de volledige Westhoek - vindt dit weekend het wielerfeest van het jaar plaats: de doortocht van Gent-Wevelgem en daarbij een hele reeks nevenwedstrijden en wielerevenementen. Dat betekent dat in de stad heel wat straten zullen afgesloten worden.

De renners vertrekken rond 11 uur in Deinze en rijden rond 17 uur de stad binnen. Ze bereiken de binnenstad via de Rijselpoort om via de Grote Markt en de Menenpoort opnieuw het centrum binnen te rijden. In de loop van de voormiddag worden in het zog van Gent-Wevelgem nog een pak koersen gereden, onder andere de Katjeskoers, een aantal UCI-wedstrijden voor dames in de buurt van Boezinge, de Kattenkoers en de Grote Prijs André Noyelle.

Bezoekers en bewoners moeten er dus rekening mee houden dat heel wat straten op 31 maart zullen afgesloten zijn. Dat zal onder andere het geval zijn met straten in de buurt van Boezinge, de Rijselstraat, Neermarkt, Menenstraat, Diksmuidestraat, Picanollaan, Leopold III-laan en het Hoornwerk. “Hou er rekening mee dat je op veel plaatsen zal moeten omrijden of moeilijk zult kunnen parkeren”, zegt het stadsbestuur. “Gebruik dus zeker de randparkings als je naar de koers wil komen kijken. Er zijn gratis parkeerplaatsen op het Minneplein, aan winkelzone Rijselsepoort, achter het station en aan het oude goederenstation.”

Op zaterdag 30 maart zal er op stukken van de Grote Markt een verkeersverbod gelden. Die dag rijden de sportievelingen Gent-Wevelgem voor wielertoeristen. De Menenstraat en Frenchlaan zijn beperkt tot plaatselijk verkeer. Bovendien verhuist de zaterdagmarkt naar de Esplanade. Mensen die op 31 maart naar het zwembad of de sporthal willen, kunnen hun wagen daar niet parkeren en moeten uitwijken naar de parkeerplaats van Picanol.