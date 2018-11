Drugskoppel ook verdacht van overvallen 17 november 2018

02u24 0 Ieper Een koppel uit Ieper, dat sinds 7 november in de cel zit voor bezit en verkoop van heroïne, wordt nu ook verdacht van enkele gewapende overvallen in augustus en september in Ieper.

Tijdens het drugsonderzoek kwam ook aan het licht dat S.D. (37) en zijn partner P.M. (45) verantwoordelijk zijn voor de overvallen, onder meer op frituur 't Iepers Frietje op 18 september. Twee gemaskerde en gewapende daders bedreigden toen uitbater Andy Deman en een medewerkster net voor sluitingstijd. Ze gingen er met geld uit de kassa vandoor. Een klant kreeg toen ook pepperspray in het gezicht. De slachtoffers hoorden al enige tijd geruchten over de arrestatie van verdachten, maar kregen officieel nog geen bevestiging van de politie of het gerecht. (LSI)