Drugsdealer blijft in cel na overlijden 05 september 2018

Een 51-jarige man uit Ieper blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer van Ieper gisteren. Y.O. zit al sinds eind juni in de cel op de verdenking van verkoop van heroïne. De verkochte drugs zorgden er ook voor dat op 7 februari David R. (38) uit Ieper aan een overdosis overleed. Na die drugsdood startte een onderzoek naar de oorsprong van de drugs. Een tweede verdachte, een 39-jarige man uit Ieper, vloog tussen halfweg juni en halfweg juli ook al een maand achter tralies. Hij is ondertussen vrij onder voorwaarden. (LSI)