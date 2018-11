Druggebruikster krijgt extra celstraf van zes maanden 28 november 2018

02u25 0

J.V. (49) uit Ieper heeft van de Ieperse rechter een extra celstraf van zes maanden gekregen voor drugsfeiten. Eerder werd ze al tot 28 maanden cel veroordeeld voor betrokkenheid bij de dood van een andere gebruiker. Op 13 juli kreeg ze daarvoor 28 maanden cel en een boete. Haar vriendin had bij een man twee shots geplaatst met een cocktail van cocaïne en heroïne. De twee vrouwen lieten het slachtoffer in zijn zetel achter, waarin hij even later dood werd teruggevonden. Nu moest de vrouw dus opnieuw voor de rechter komen, en weer voor drugsfeiten. "Ondanks alle maatregelen wil die vrouw van geen stoppen weten", zei de openbare aanklager op de Ieperse rechtbank. De vrouw was immers al zeven keer veroordeeld, en daar is nu dus één veroordeling bijgekomen: een extra gevangenisstraf van zes maanden. (CMW)