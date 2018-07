Droogte stilaan nijpend probleem voor boeren GEWASSEN GROEIEN AMPER, TE WEINIG GRAS VOOR KOEIEN CHRISTOPHE MAERTENS

10 juli 2018

02u44 0 Ieper De landbouwers in de Westhoek hopen dat het de komende dagen regent, want de droogte wordt stilaan problematisch, en niet alleen voor de gewassen. "Omdat het gras te kort blijft, moet ik mijn koeien bijvoederen, wat natuurlijk extra geld kost", zucht Patrick Fleurbaey uit Elverdinge.

Het mooie weer mag dan veel mensen gelukkig maken, maar voor de boeren brengen de aanhoudende, hoge temperaturen vooral kopzorgen met zich mee. Als het niet gauw regent, dan dreigen landbouwers grote verliezen te lijden. De Westhoek werd vorig jaar al zwaar getroffen door de felle zon en het ziet ernaar uit dat het dit jaar alweer het geval zal zijn. "Het moet echt wel beginnen regenen", luidt Luc Vanoirbeek van de Boerenbond de alarmbel. In Nederland zijn aardappelen inmiddels 60 procent duurder dan in juli vorig jaar, en de prijzen stijgen nog steeds. Als de droogte blijft aanhouden, dreigt 15 tot 25 procent van de oogst te mislukken, volgens landbouwexperts. Niet alleen groeien de aardappelen niet meer door de droogte, de grond is dikwijls ook te droog om de oogst nog machinaal te kunnen rooien. Landbouwer Patrick Fleurbaey baat in Elveringe een gemengd bedrijf uit met vooral melkvee. "Voor mij is vooral het gras voor mijn koeien een probleem", zegt de boer. "Omdat het gras amper groeit, moet ik extra voeding geven aan mijn dieren, wat natuurlijk geld kost. En omdat het gras zo kort blijft, moet ik de dieren terug naar de stal brengen. Dat doe ik normaal pas in het najaar." Wie ook met gras te maken heeft, is het landbouwbedrijf Mouton, eveneens in Elverdinge. "Wij kweken graszoden, maar door het droge weer ligt het wat stil. De mensen kopen nu geen grote hoeveelheden aan, het is gewoon veel te droog. Voor ons is er al wat verloren. In plaats van vooruit gaat het achteruit met dit droge weer."





Geen bevloeiing

Landbouwer Martin Six, die al 34 jaar boer is, vroeg vorig jaar financiële steun aan bij de overheid na de grote droogte toen. "Ik deed dat voor aardappelen en mais. Het ziet ernaar uit dat het dit seizoen opnieuw zo droog zal worden als vorig jaar", aldus de man. "Het is een fenomeen dat we vroeger niet kenden. Op dit moment panikeer ik nog niet, maar het mag nu wel beginnen regenen." Martin kweekt vooral mais, aardappelen, gras en bieten. "Voor de veeteelt moet de wintervoorraad al worden aangesproken, wat natuurlijk verre van ideaal is. Of ik mijn akkers besproei met water? Neen, ik heb geen watervoorraad. En water ergens gaan ophalen is voor mij financieel niet haalbaar." De landbouwer wijst erop dat de droogte niet voor alle gewassen slecht is. "Tarwe lijdt hier minder onder. Bij droog weer is dat gewas veel minder vatbaar voor ziektes. Vorig jaar was de oogst van tarwe nog zo slecht niet." Volgens de website Meteo.be blijft het vandaag nog warm en droog. Morgen daalt de temperatuur een beetje en wordt de kans op een lokale bui groter. Daarna is de zon alweer keihard van de partij.