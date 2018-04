Drie winkels smelten samen tot K-Charo UITBATERS KLEDIJZAAK STRIKKEN BABA YEGA VOOR OPENING ERIK DE BLOCK EN CHRISTOPHE MAERTENS

12 april 2018

02u47 0 Ieper Karolien Remy (46) opent dit weekend samen met haar dochter en schoonzoon kledijwinkel K-Charo, een zaak voor dames, heren en kinderen, in de Diksmuidestraat in Ieper. De uitbaters verhuisden drie aparte winkels uit Menen naar een onderkomen in de kattenstad.

De opening van de winkel zal zaterdag niet onopgemerkt voorbij gaan. De zaakvoerders strikten immers de mannen van Baba Yega en Mezdi & Zwanetta uit Temptation Island.





"We hadden in Menen drie verschillende vestigingen en die verhuizen we allemaal naar een winkel hier in Ieper", aldus Karolien Remy, die samen met haar dochter Charele Devolder (24) en schoonzoon Thanner Decrock de zaak uitbaat. "We brengen nu zowel heren-, dames- en kinderkledij samen onder een dak. We doen dat omdat dit voor de klanten toch wel leuker is. Ze vinden alles op een plek en hoeven nu niet meer verschillende winkels aan te doen."





De uitbaters zijn met opzet naar Ieper gekomen. "Ieper is een bruisende stad in vergelijking met Menen. We hebben gezocht naar een geschikte ruimte en het was wel een moeilijke zoektocht. Ik heb toch een maand of vijf moeten rondkijken, ook in Roeselare en Kortrijk. Onze voorkeur ging echter uit naar de kattenstad en we zijn dan ook blij dat het gelukt is. We hebben wel een beetje geluk gehad om zo'n groot pand te vinden. We kunnen nog steeds uitbreiden en op die manier kunnen we ook een groter aanbod aanbieden, wat wel een voordeel is natuurlijk."





Ideale locatie

De zaakvoerders kijken er enorm naar uit om in Ieper aan de slag te gaan. "In Menen kregen we veel klanten over de vloer uit de Westhoek en voor die mensen gaat het wel fijner zijn dat ze nu naar hier kunnen komen", klinkt het. "We zitten hier trouwens dicht bij de Grote Markt, wat het wel ideaal maakt."





Naar werkgelegenheid toe zijn er eveneens mogelijkheden. "We gaan voorlopig van start met ons drie en enkele jobstudenten. Mocht het gunstig evolueren, dan kunnen we nog altijd mensen vast in dienst nemen."





Karolien begon acht jaar geleden met het organiseren van homeparty's bij mensen thuis. "Zo'n vier en een half jaar geleden opende ik dan de deuren van de winkel K-Charo in de Rijselstraat in Menen. Al gauw stapte ook mijn dochter en haar man mee in de zaak."





De winkel in Ieper zal normaal op zondag en maandag gesloten zijn. "Maar als er hier in Ieper een koopzondag is, gaan we daar zeker aan meedoen", klinkt het. "We organiseren trouwens heel regelmatig op vrijdagavonden een Ladies Night. Ook dat gaan we zeker blijven doen."





De feestelijke opening van het K-Charo filiaal begint zaterdag 14 april om 10 uur en eindigt om 21 uur. Naast de speciale gasten is er ook een gratis modeshow, zijn er drankjes en hapjes, krijgen klanten korting en zijn er leuke acties.





Meer info via Facebook.