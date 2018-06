Drie stadsgenoten dingen mee naar Toerismeprijzen 21 juni 2018

02u40 0 Ieper Van de twintig genomineerden voor de Toerismeprijzen 2018 van Westtoer zijn er drie afkomstig uit Ieper: hotel Ariane met hun concept The tAble, Niek Benoot van museum Hooge Crater en Stefaan Vanderstraete van Menin Gate School Hotels Ieper.

Met de driejaarlijkse toerismeprijzen wil provinciebedrijf Westtoer verdienstelijke ondernemers en creatieve initiatieven rond toerisme belonen. Uit heel de provincie werden meer dan zeventig kandidaten voorgedragen. "Dat hoge aantal wijst op de dynamiek en de innovatiedrang van onze toeristische sector", zegt voorzitter Franky De Block. Een jury koos twintig genomineerden voor de Toerismeprijzen, drie daarvan zijn afkomstig uit Ieper.





Tussen de vier laureaten voor de 'Innovatie & creativiteitsprijs' staat The tAble van Hotel Ariane. The tAble is een project met een uitschuifbare tafel, waar gasten een totaalconcept aan kunnen beleven.





Per regio zijn er drie laureaten voor de prijs van Beste ondernemer. Voor de Westhoek zijn dat Ilse en Niek Benoot van museum Hooge Crater en Stefaan Vanderstraete van Menin Gate School Hotels. "We zijn trots dat er drie zaken van Ieper genomineerd zijn", reageren de genomineerden. "In Ieper doen we alles om elkaar te helpen. We zijn dan ook een beetje ambassadeurs van het toerisme in onze stad. Als je ziet welke andere namen er tussen de zeventig kandidaten staan, zijn we fier dat we genomineerd zijn."





Nacht van Westtoer

Andere genomineerden uit onze regio zijn Stefaan Couttenye van 't Hommelhof in Watou en Martin Bacquart van Wijndomein Entre-Deux-Monts. Midden september komt de jury samen om de zes winnaars aan te duiden. Westtoer zal de winnaars bekendmaken tijdens de Nacht van Westtoer op 25 september in Kursaal in Oostende. (CMW)