Drankblikjes verboden tijdens Monteberg Rally Christophe Maertens

05 april 2019

10u26 2 Ieper Drank uit blik is voortaan verboden tijdens de Monteberg Rally. “Boeren hebben geklaagd dat de blikjes schade aanbrengen aan machines en dat dieren er ernstig door verwond raken”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper).

Op 4 en 5 mei organiseert vzw Superstage de Monteberg Rally. “Er wordt een grote volkstoeloop verwacht. Om veiligheidsredenen moet, vooral binnen de snelheidsparcours, het aantal verkooppunten van etenswaren en dranken beperkt worden”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “De verkoop en het gebruik van drank in blik op en in de buurt van het snelheidsparcours is verboden om de gevolgen van restafval van de blikken voor de landbouw te beperken.”

Nancy Six van Vlaams Belang Ieper vindt een verbod op blikjes overdreven. “Dat de verkoop van bierblikjes aan banden wordt gelegd, begrijp ik nog, maar het bezit en het gebruik is moeilijker te verbieden”, vindt het raadslid. “Er zijn mensen die van ver komen en een frigobox bij zich hebben. Hoe zullen zijn weten dat er een verbod geldt?”

Volgens burgemeester Talpe is het niet de bedoeling iedereen te vervolgen. “Boeren hebben geklaagd dat de blikjes schade aanbrengen aan machines en dat dieren er ernstig door verwond raken. Het is een dan ook sensibiliserende maatregel. Het is niet de bedoeling een hetze te creëren. Wie blikjes verkoopt, riskeert een GAS-boete. Als agenten mensen met blikjes zien, zullen die worden gevraagd die af te geven.”