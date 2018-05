Drama vermeden: paarden slaan op hol 14 mei 2018

02u38 0 Ieper Drie paarden die, mogelijk door luide muziek, op hol sloegen, hebben gisteren opschudding veroorzaakt bij enkele honderden deelnemers van de stoet die vertrekkensklaar stonden in de Leopold III-laan.

Iets voor drie uur moesten drie paarden ingespannen worden voor een wagen waarop toneelgroep De Lanteern een tafereel zou uitbeelden tijdens de Kattestoet. "Maar plots liep het verkeerd", zegt Johny Guillemyn (59) van De Lanteern. "Een van de paarden sloeg op hol, de anderen volgden. We vreesden met z'n allen dat ze de Leopold III-laan zouden volgen, waar het krioelde van de deelnemers maar gelukkig kozen ze snel voor de groenzone naast de weg." Die groenzone is een overstromings- en moerasgebied dat verbonden is met de Verdronken Weide. Twee paarden keerden min of meer vanzelf op hun stappen terug, een derde raakte vast. De eigenaar, een zestiger uit Voormezele, aarzelde niet en dook het moeras in om zijn dier te redden. Enkele deelnemers van de stoet, politiemensen en brandweerlui volgden in zijn zog. Op een bepaald moment stak alleen nog het hoofd van het paard boven water. Toch kon het dier gered worden. Het werd weggeleid en in een rustige omgeving gewassen met warm water. Na grondig afdrogen, werd het weer losgelaten in een weide, zodat het in beweging kon blijven. Het incident had geen gevolgen voor de stoet maar bezorgde heel wat hulpverleners een nat pak. (VHS)