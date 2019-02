Dots Bizz in stadhuis Auris over te nemen Christophe Maertens

18 februari 2019

17u44 0 Ieper Chris Bevernage (56) is op zoek naar een overnemer voor zijn horecazaak Dots Bizz in het Auriscentrum. De zaakvoerder wil het wat kalmer aan doen. “Ik ga mij concentreren op mijn drie zaken in de binnenstad”, aldus de vijftiger.

Horecazaak Dots Bizz bevindt zich in het stadhuis Auris langs Ter Waarde in Ieper. In oktober 2016 nam Chris Bevernage het eetcafé, dat al een tijdje leegstond, over. Nu laat de bekende horecaman de zaak op zijn beurt aan een nieuwe uitbater. “Ik ben ondertussen 56 jaar en wil een beetje afbouwen”, zegt Bevernage. De man baat nog drie zaken in de Ieperse binnenstad uit: Les Halles op de Grote Markt, het Depot in de Menenstraat en het Museum Café in de Lakenhalle. “Wat ook meespeelde in mijn beslissing is dat Simon Louagie, die momenteel verantwoordelijk is voor Dots Bizz een relatie heeft met mijn dochter Anouk”, zegt Chris. “Anouk staat aan het hoofd van het Depot. Samen met Simon wil mijn dochter zich nu volledig richten op het Depot.”

In Dots Bizz zijn er 100 zitplaatsen. Bij mooi weer kunnen er 50 mensen buiten zitten op het terras. “’s Middags schommelt het aantal couverts tussen de 40 en de 90”, aldus Bevernage. “Wij organiseerden er ook walking dinners tot 500 personen. De nieuwjaarsrecepties voor het stadsbestuur zijn daar een voorbeeld van.” Klanten kunnen in het restaurant voor 11 euro een dagschotel nemen. Er is ook soep en er zijn broodjes te koop.

De overnameprijs bedraagt 35.000 euro. “Dat is de actuele waarde van alle keuken- en zaalmateriaal. Ook de andere toestellen en de meubels zitten in de prijs. Nieuwe uitbaters kunnen meteen aan de slag en de zaak is vrij van een brouwer”, verduidelijkt Chris Bevernage nog.

De uitbater bracht het stadsbestuur al op de hoogte van zijn beslissing. De stad zal de zaak niet in eigen beheer uitbaten, maar Bevernage kreeg wel de bevestiging dat de concessie kan worden overgedragen naar de nieuwe zaakvoerders. Volgens de huidige uitbater is de huurprijs heel schappelijk en niet te vergelijken met een huurprijs op de Grote Markt.

In totaal werken er 25 mensen voor Chris Bevernage, verdeeld over zijn verschillende zaken. “De werknemers die nu actief zijn in Dots blijven in dienst, ze verliezen hun job dus niet. Wie liever daar blijft, kan eventueel altijd contact opnemen met de nieuwe uitbaters natuurlijk.”