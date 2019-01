Dossier mensenhandel en schijnhuwelijken: twee verdachten blijven in de cel VHS

18 januari 2019

18u42 0 Ieper De raadkamer in Ieper heeft vrijdag met een maand de aanhouding verlengd van twee personen uit Anderlecht - een man van Pakistaanse origine en een vrouw van Portugese afkomst - die eerder deze week werden aangehouden in een grootschalig onderzoek naar schijnhuwelijken en mensenhandel.

De federale gerechtelijke politie viel dinsdag binnen op tal van adressen in Anderlecht en Ieper. Daarbij werden 17 verdachten opgepakt. Twee van hen werden uiteindelijk ook aangehouden. Er werden ook 43 illegale Pakistanen gearresteerd. In Portugal vlogen drie verdachten in de cel. De huiszoekingen, waarbij 300 politiemensen werden ingezet, kaderden in een onderzoek naar schijnhuwelijken tussen Pakistaanse mannen en Portugese vrouwen.

Opstoot van identieke gemengde huwelijken in Ieper

Ambtenaren van de burgerlijke stand in Ieper gaven de aanzet tot het onderzoek. Ze vonden het vreemd dat heel wat Pakistaanse mannen zich na een huwelijk met een Portugese vrouw in Ieper wilden vestigen. Schijnhuwelijken, zo leek het wel. De politie werd ingelicht. De speurders stelden vast dat de Portugese huwelijksdocumenten die de bruidjes bij zich hadden, vervalst waren. De trouwerijen, die georganiseerd werden in de Brusselse regio, dienden alleen om zo veel mogelijk Pakistaanse mannen een verblijfsrecht in ons land te bezorgen. Van zodra dat in orde was, vertrokken de Portugese vrouwen vaak terug naar hun land.

Textiel produceren tegen hongerloon

De speurders stootten tijdens hun onderzoek ook op een vorm van mensenhandel. Ze ontdekten dat Pakistanen in ons land firma’s oprichtten waar landgenoten van hen tegen een hongerloon goedkope textiel produceerden. Die werd dan verkocht op openbare markten. De arbeiders waren illegaal aan de slag en het slachtoffer van economische uitbuiting.