Dorpsbib blijft open dankzij vrijwilligers 28 maart 2018

02u38 0 Ieper Het zag er even niet goed uit voor de kleine bib in Elverdinge, maar met hulp van een drietal vrijwilligers kan de uitleenpost toch openblijven, zij het één uur op maandagnamiddag.

De bibliotheek van Elverdinge zal vanaf maandag 16 april, net na de paasvakantie, worden bemand door vrijwilligers. Even was er sprake dat de bib zou moeten sluiten. Er werden niet zoveel boeken meer ontleend en de bezoekers bestonden uit de leerlingen van de lagere school en enkele dorpelingen. "We hebben nu enkele mensen gevonden die de bib in Elverdinge willen runnen", zegt bibliothecaris Eddy Barbry. "Behalve het feit dat er geen personeel van de bibliotheek meer werkzaam zal zijn, verandert er bijzonder weinig."





De uitleenpost is voortaan elke maandag van 16 tot 17 uur open. Tijdens de schoolvakanties is de uitleenpost gesloten, maar dat was voorheen ook al het geval. "De klassen kunnen net zoals vroeger op bezoek komen, maar er blijft ook een andere dienstverlening aan de school bestaan, zoals het leveren van boekenpakketten. De vrijwilligers zullen in een beurtrol werken, waarmee wij ons niet zullen moeien", aldus de bibliothecaris. "Die mensen worden bijgestaan en zijn verzekerd. De collectie wordt vanuit de hoofdbibliotheek regelmatig aangevuld en gewisseld."





Het lokaal krijgt ook een likje verf en een aantal rekken zal worden hersteld. "Het is een goede oplossing voor het behoud van de bib en wie weet geeft dit zelfs een nieuw elan", stelt Barbry. (CMW)