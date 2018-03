Door storm beschadigde elektriciteitskast weer gepimpt 06 maart 2018

02u37 0 Ieper Het gepimpte elektriciteitskastje op het Esplandeplein in Ieper is weer in ere hersteld nadat het eind december vorig jaar door een storm werd beschadigd.

In het kader van Trott-Art, een workshopreeks van de stad Ieper en jongerenkunstproject A New Breeze om wat meer kleur in de stad te brengen, werd het kastje door kunstenaar Ludwig Leupe beschilderd. Het stormweer eind vorig jaar zorgde echter voor schade aan het kastje.





"Getuigen zagen hoe het deurtje van het kastje werd geplooid met alle gevolgen van dien", aldus de kunstenaar, die hulp kreeg van de technische dienst van Ieper bij het zoeken naar een nieuwe deur. "Ik vind het project wel belangrijk en daarom herstelde ik het kastje."





Ludwig Leupe werd bekend voor het protestwerk tegen clonen: cloning is shit ! Die muurschilderij met mammoeten nog steeds te zien aan de Torrepoort. De man is ook winnaar van Yper-Art 2016 en hij is actief als secretaris van de kunstkring 20-10 Langemark-Poelkapelle. (CMW)