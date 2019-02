Doodrijder Sharon Gruwez moet een maand langer in de cel blijven VHS

22 februari 2019

18u58 0 Ieper Davy K., de 29-jarige man uit Vleteren die op 1 november 2018 een ongeval veroorzaakte waarbij zijn ex-vriendin om het leven kwam, moet een maand langer in de cel blijven. Of zijn advocaat opnieuw in beroep gaat tegen de verlenging van de aanhouding, is niet bekend.

Het ongeval gebeurde in de nacht van Allerheiligen. Davy K. crashte toen met zijn BMW tegen een geparkeerde schoolbus langs de N8 in Vleteren. Passagier Sharon Gruwez (22) uit Boezinge, het ex-liefje van de bestuurder, werd uit het voertuig geslingerd. Kort nadien stierf ze. K. bleef lichtgewond achter. Uit het onderzoek bleek dat de man niet had geremd en dat hij ook dronken was. Twee maanden na de feiten oordeelde de onderzoeksrechter dat er voldoende aanwijzingen zijn dat Davy K. de fatale klap met opzet had veroorzaakt. De onderzoeksrechter liet K. op 10 januari aanhouden op verdenking van opzettelijke doodslag. Toen zijn aanhouding in de dagen daarop voor de eerste keer met een maand verlengd werd, trok K. naar de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Gent om die beslissing ongedaan te maken. De KI oordeelde echter dat de verlenging terecht was. Daardoor kwam K. pas vandaag weer voor de raadkamer in Ieper.