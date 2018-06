Dolle Dagen strikken 15.000 bezoekers 11 juni 2018

02u25 0

De Ieperse handelaars zijn tevreden over de Dolle Dagen, die in vier dagen opnieuw zo'n 15.000 bezoekers lokken. Extra aandacht gaat dit jaar naar de Rijselstraat als 'Straat in de Kijker'. De vzw Centrummanagement Ieper organiseerde van vrijdag tot en met vandaag de Dolle Dagen. In de winkelstraten kan je kuieren langs een 200-tal standen en genieten van veel animatie, van een barbier over paaldansen (foto) tot golfinitiaties. "Dat we 'Straat in de Kijker' zijn, is zeker een meerwaarde voor ons. Alle handelaars in de Rijselstraat (een brede straat die kaal kan overkomen, red.) doen dat tikkeltje meer moeite", vertelt Giovanni Barbier van kledingzaak La Freake Style. Schepen van Economie Katrien Desomer (CD&V) is blij dat de Dolle Dagen in Ieper blijven scoren. "Ik hoop dat de handelaars tevreden zijn, want voor hen doen we het. Een pluim voor alle straten en handelaars die zich samen inzetten."





(LBR)